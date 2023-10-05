Поздняков: санкции в отношении нашего спорта бьют бумерангом по репутации МОК

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался по поводу санкций, направленных на российский спорт.

«Мы, спортивное сообщество России, солидарны, исхожу из нашего регулярного обсуждения текущей ситуации. Это единственный возможный противовес продолжающимся попыткам расколоть российский спорт и общество на подходящих, недопущенных, сменивших спортивное гражданство и так далее.

Санкции в отношении нашего спорта безосновательные и незаконные, при этом уже не первый год бьют бумерангом по целостности и репутации МОК, его истинной миссии, самодостаточности и политической независимости. Нынешние рекомендации вредоносные, а единственный вариант — вернуть статус-кво, который существовал до того, как они были впопыхах введены в феврале 2022 года», — приводит слова Позднякова ТАСС.