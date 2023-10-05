Четыре российских спортсмена выступят в соревнованиях по бадминтону на Играх БРИКС в ЮАР

В Национальной федерации бадминтона России (НФБР) сообщили, что в заявку сборной России по бадминтону на предстоящие Игры БРИКС в ЮАР вошли четыре спортсмена.

«Глеб Степаков, Владислав Добычкин, Мария Голубева, Алена Королёва представят российский бадминтон на Играх БРИКС в ЮАР», — приводит слова представителя пресс-службы НФБР ТАСС.

Заявленные спортсмены выступят в возрастной категории до 23 лет. 19-летняя Голубева — двукратная чемпионка Европы среди спортсменов в возрасте до 15 лет, а также чемпионка континента среди атлетов до 17 лет.

Напомним, Игры БРИКС 2023 года пройдут в городе Дурбан (ЮАР) с 15 по 23 октября 2023 года. Ранее стал известен состав сборной России по плаванию, заявленной на предстоящие соревнования.