На Украине потребовали пересмотреть списки допущенных на турниры российских фехтовальщиков

Федерация фехтования Украины (ФФУ) обратилась в Международную федерацию фехтования (FIE) с жалобой по поводу допуска спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования в нейтральном статусе.

«Федерация фехтования Украины считает совершенно неприемлемым игнорирование FIE того факта, что к турнирам были допущены атлеты и сотрудники сборных, поддерживающие происходящее на Украине и являющиеся членами ЦСКА. Среди них — Валерия Кобзева, которую FIE уже отстраняла в июне текущего года», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФФУ.

ФФУ потребовала у FIE пересмотреть критерии допуска российских и белорусских атлетов, и отстранить тех, кто относится к службам безопасности и силовым структурам этих стран, а также поддерживает СВО. Организация в заявлении настаивает, чтобы система проверки нейтралитета спортсменов была прозрачной, и требует, чтобы доступ к доказательства нейтралитета этих атлетов имели все члены FIE.