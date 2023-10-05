Соревнования для пловцов-трансгендеров на этапе КМ были отменены из-за отсутствия заявок

Соревнования открытой категории на этапе Кубка мира по плаванию в Берлине (Германия) были отменены, сообщает пресс-служба Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Напомним, ранее World Aquatics объявила о появлении новой категории для спортсменов, чья гендерная идентичность отличается от их биологического пола. Это произошло после того, как трансгендерным женщинам запретили участвовать в женских соревнованиях под эгидой организации.

«После закрытия регистрации на соревнования открытой категории World Aquatics может подтвердить, что на эти заплывы не поступило ни одной заявки», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

На этапе Кубка мира по плаванию в Берлине, который пройдёт с 6 по 8 октября, в открытой категории должны были состояться заплывы на 50 и 100 метров всеми стилями.