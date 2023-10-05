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Распространённая ошибка: неожиданная привычка в еде может привести к ожирению

Распространённая ошибка: неожиданная привычка в еде может привести к ожирению
Эта привычка в еде может привести к ожирению
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Учёные из Эссекского университета в Англии обнаружили, что одна привычка во время еды способствует увеличению веса и может в конечном счёте привести к ожирению.

Речь идёт об использовании смартфонов во время еды. Согласно исследованиям, когда человек отвлекается во время трапезы на телефон и скроллинг ленты, он в среднем потребляет на 15% больше калорий, чем обычно. Если человек не концентрируется на еде, то пропускает момент, сигнализирующий организму о том, что он сыт. Это ведёт к перееданию и, как следствие, увеличивает риск развития ожирения.

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То же самое касается чтения газет и просмотра телевизора, говорят британские учёные. Они рекомендуют убирать отвлекающие факторы и концентрироваться на еде.

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