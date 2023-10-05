Ронни О'Салливан рассказал о тактике тренировок для борьбы с травмой локтя

Лидер мирового рейтинга английский снукерист Ронни О'Салливан после победы над Джексоном Пейджем со счётом 4:1 и выхода в 1/16 финала рейтингового турнира English Open рассказал о тактике подготовки к матчам, которую выбрал для эффективной борьбы с обострившейся травмой локтя.

«Накануне я много работал над игрой, играл четыре часа. Вместо того чтобы тренироваться по два часа каждый день, я собираюсь играть два раза в неделю немного дольше, а затем устраивать выходные. Я пытаюсь найти некоторую последовательность, пытаюсь найти секрет Марка Уильямса, какой бы он ни был», — приводит слова О'Салливана Eurosport.

За выход в 1/8 финала English Open О'Салливан сыграет с представителем Китая Сы Цзяхуэем, который в прошлом сезоне из квалификации дошёл до полуфинала чемпионата мира.