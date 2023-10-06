РФС завершил внедрение системы видеопомощи арбитрам в Суперлигу по мини-футболу

Российский футбольный союз и Суперлига успешно завершили тестирование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в соревнования по мини-футболу. Начиная с первого тура Суперлиги, судьям доступен дополнительный просмотр спорных моментов для исправления ошибок. Об этом сообщается на сайте РФС.

В апреле ФИФА одобрила запрос РФС на внедрение VAR в соревнования по мини-футболу. Совместно с Суперлигой было разработано техническое решение, благодаря которому система смогла использоваться на всех стадионах чемпионата.

Теперь каждый тренер может один раз за матч запросить у судьи повторный просмотр спорного момента. Если при пересмотре решение арбитра будет изменено, тренер сохранит возможность обращения к VAR ещё один раз. Также к системе в определённых случаях может обращаться и сам судья.

«Суперлига при поддержке РФС проделала большую работу и в кратчайшие сроки с нуля реализовала систему видеопомощи, которая сделает наш мини-футбол более справедливым. Система, которую мы создали для Суперлиги, немного отличается от видеопомощи, которая используется во время чемпионатов мира по футзалу, но остаётся такой же эффективной. Отмечу, что созданное решение получило одобрение ФИФА. Коллеги высоко оценили наше предложение, подчеркнув его более простую техническую реализацию в сравнении с версией, используемой на ЧМ. Следующий шаг – интеграция системы видеопомощи и в наши другие соревнования», — приводит сайт РФС комментарий руководителя судейского комитета организации Павла Каманцева.