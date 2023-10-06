Не можете себя перебороть? Эти пять советов мотивируют бегать по утрам

Утренняя пробежка улучшает кровообращение и дарит заряд бодрости. Однако далеко не все готовы вставать засветло, чтобы начать день со спорта. Эксперты дали пять советов, которые подарят мотивацию бегать по утрам.