Матч-центр Новости Чемп.Турниры Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Эти пять советов мотивируют бегать по утрам

Не можете себя перебороть? Эти пять советов мотивируют бегать по утрам
Эти пять советов мотивируют бегать по утрам
Аудио-версия:
Комментарии

Утренняя пробежка улучшает кровообращение и дарит заряд бодрости. Однако далеко не все готовы вставать засветло, чтобы начать день со спорта. Эксперты дали пять советов, которые подарят мотивацию бегать по утрам.

Читайте также:
Учёные выяснили, как наличие цели в жизни может укрепить психическое здоровье мужчин
  • Высыпайтесь. Если спать достаточно (от 7 до 9 часов), то организму будет легче просыпаться. Ваше тело будет физически готово к бегу.
  • Включите любимую музыку. Составьте мотивирующий плейлист для бега: он поможет настроиться на нужный лад.
  • Пробежка с компаньоном. Бег с партнером поможет не пропускать тренировки.
  • Сделайте бег привычкой. По данным британского исследования, новым процессам в мозге требуется в среднем 66 дней. Именно столько времени нужно бегать, чтобы выработалась привычка.
  • Относитесь к бегу непринужденно. Если вы никогда раньше не бегали по утрам, не следует планировать ежедневные тренировки. Целесообразно начинать с одного утреннего занятия в неделю: как только мышцы и сердечно-сосудистая система привыкнут к нагрузке, можно увеличить их частоту.
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android