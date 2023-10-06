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Член сборной России по парашютному спорту погиб на финале Кубка России в Чечне

Член сборной России по парашютному спорту погиб на финале Кубка России в Чечне
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В Чечне во время проведения финала Кубка России по парашютному спорту погиб член сборной России Дмитрий Беляев, сообщает пресс-служба центра воздушной подготовки «Godskay».

При выполнении манёвра Беляев не сумел рассчитать высоту, в результате чего на большой скорости упал в воду. На соревновании присутствовали работники медицинских служб, которые с первых минут начали бороться за жизнь 47-летнего спортсмена и попытались его реанимировать. Врачам не удалось спасти жизнь Беляева.

Напомним, финал Кубка России по парашютному спорту и международные соревнования проходят на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Участие в соревнованиях принимают около 100 спортсменов из России, Беларуси и Казахстана.

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