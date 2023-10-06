Глава ОКР заявил, что не видит смысла в резких действиях по выходу из МОК

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на Всероссийском форуме олимпийских советов в Уфе заявил, что руководимая им организация не видит смысла в выходе из Международного олимпийского комитета (МОК) и даже обсуждении необходимости такого радикального шага.

По рекомендациям МОК международные федерации допускают на соревнования только нейтральных атлетов, не замеченных в поддержке СВО и не принадлежащих к силовым структурам. Такой подход стал причиной разговоров о выходе из МОК и создании альтернативной организации.

«Юридически такой процедуры [выхода из МОК] нет, я, честно говоря, не вижу смысла в каких-то резких действиях по выходу, входу. Мы часть большой спортивной системы, самодостаточная часть, и будем развиваться в соответствии с текущими условиями, и самое главное — будем не стоять на месте, а создавать новые условия для развития, это для нас приоритет», — приводит слова Позднякова ТАСС.