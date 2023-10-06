Михаил Мамиашвили: если не едем на Олимпиаду, жизнь на этом не заканчивается

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили призвал Олимпийский комитет России (ОКР) поскорее определиться с позицией относительно возможного участия в Олимпийских играх 2024 года.

Ситуация складывается так, что МОК планирует допустить россиян на Игры исключительно в нейтральном статусе как индивидуальных атлетов при соблюдении ряда требований, под которые подойдут немногие спортсмены сборной.

«Нам надо поскорее определиться. Если мы принимаем решение и свертываем всю программу подготовки к Олимпиаде, то никаких проблем, потому что это тоже решение. Тогда нужно перенаправить все на внутренние мероприятия, но решить надо здесь и сейчас. Если не едем на Олимпиаду, жизнь на этом не заканчивается. Кому-то может понравиться такое решение, а кому-то – нет.

Да, для многих спортсменов решение не ехать на Олимпиаду будет губительным. У меня не было никаких обид на то, что я не участвовал в Олимпиаде 1984 года, потому что понимал, что я — часть великой страны. Мне хотелось выступить на Олимпийских играх, но жизнь продолжилась. Иногда есть более важные ценности», – приводит слова Мамиашвили «РИА Новости Спорт».