Симона Байлз стала шестикратной чемпионко мира в личном многоборье

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз одержала победу в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Антверпене (Бельгия).

Для Байлз это шестое золото чемпионата мира в многоборье. Впервые она первенствовала в этой дисциплине десять лет назад, тогда первенство планеты проходило там же. Ранее на чемпионате мира Симона помогла сборной США добиться рекордной седьмой победы подряд в командном многоборье.

Второй в многоборье стала бразильянка Ребека Андраде, третье место заняла американка Шилиз Джонс.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Антверпен, Бельгия

Женщины. Индивидуальное многоборье

1. Симона Байлз (США) — 58,399

2. Ребека Андраде (Бразилия) — 56,766

3. Шилиз Джонс (США) — 56,332