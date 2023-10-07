Франция победила Италию и вышла в плей-офф Кубка мира с первого места в группе

На Кубке мира по регби в пятницу, 6 октября, прошёл матч заключительного 5-го тура группового этапа. В квинтете A на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в пригороде Лиона Десин-Шарпьё сборная Франции обыграла Италию со счётом 60:7.

Хозяева турнира одержали четвёртую победу и вышли в четвертьфинал турнира с первого места, набрав 18 очков. На втором месте осталась Новая Зеландия. На счету «Олл Блэкс» 15 баллов, и они также сыграют в плей-офф. У Италии осталось 10 очков, и она не попала в четвертьфинал. Тем не менее третье место в группе гарантировало команде участие на следующем Кубке мира без отбора. Уругвай стал в квитнтете A четвертым с пятью очками, а Намибия заняла пятую строчку с нулём очков.

Кубок мира стартовал 8 сентября и продлится до 28 октября. Турнир проходит в девяти французских городах: Сен-Дени (пригород Парижа), Марселе, Десин-Шарпьё (пригород Лиона), Вильнёв-д’Аске (пригород Лилля), Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте и Тулузе.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, которые разбиты на четыре группы по пять сборных. Две лучшие сборные из каждого квинтета выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка мира является сборная ЮАР, которая в 2019 году выиграла турнир в третий раз в истории. Также в соревновании три раза побеждала Новая Зеландия, дважды — Австралия и один раз — Англия.