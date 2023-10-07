Состоялась жеребьёвка ЧМ-2024 по пляжному футболу

ФИФА провела жеребьёвку чемпионата мира-2024 по пляжному футболу, который пройдёт с 15 по 25 февраля в Дубае, сообщает официальный сайт организации. В турнире в ОАЭ примут участие 16 сборных.

Результаты жеребьёвки:

Группа A. Объединённые Арабские Эмираты, Египет, США, Италия.

Группа B. Испания, Иран, Таити, Аргентина.

Группа C. Сенегал, Беларусь, Колумбия, Япония.

Группа D. Бразилия, Оман, Португалия, Мексика.

Среди участников предстоящего турнира, только две сборные ранее выигрывали ЧМ. На соревнованиях под эгидой ФИФА пять раз побеждала Бразилия и дважды Португалия. Дебютантами чемпионата мира будут Колумбия и Египет. Прошлый ЧМ проходил в Москве в 2021 году, и его выиграла команда Российского футбольного союза.