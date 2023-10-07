Чемпион ОИ в Сиднее Гарднер хочет выступить на отборе в сборную США по борьбе на ОИ-2024

Олимпийский чемпион 2000 года в категории до 130 кг в греко-римской борьбе Рулон Гарднер собирается выступить на олимпийских отборочных соревнованиях в сборную США в апреле 2024 года, сообщает NBC. 51-летний американец в апреле нынешнего года хотел посоревноваться на национальном чемпионате, но превысил максимально допустимый вес.

«Я не уложился в вес на 15 фунтов (6,8 кг). Я разговаривал со своей сестрой, которая работает кардиологом, и она сказал: «Рулон, есть шанс, что ты умрёшь этим вечером». Ты вроде знаешь, что борьба важна, но не стоит ради неё лишать себя жизни. Но я стал более здоровым. Я вернулся к борьбе, к тренировкам и собираюсь продолжать соревноваться», — рассказывал спортсмен.

Сейчас Гарднер живет в Юте и работает страховым агентом, а также тренирует в средней школе города Херриман.

В финале ОИ-2000 Гарднер победил трёхкратного олимпийского чемпиона россиянина Александра Карелина.