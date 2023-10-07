Чен — об отставке главы шведской федерации: это подчёркивает ангажированность УЕФА и ФИФА

Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен прокомментировала отставку главы Шведской национальной спортивной конфедерации Карл-Эрика Нильссона, голосовавшего за допуск юношеских футбольных сборных России к международным турнирам.

«При взгляде на то, как поступают международные спортивные организации, создаётся впечатление, что они хотят выступить сразу со всех позиций. И делают это с одной целью — оправдать самих себя. Чтобы показать, что они не такие негодяи, как мы бы могли подумать. Пытаются внести капельку адекватности в происходящее своими предложениями и компромиссами.

Но всё это заканчивается ничем. Как в случае с УЕФА и ФИФА, которые предложили вернуть сборную России до 17 лет. И вроде бы решение принято, но теперь мы видим, что пошли отставки. Мол, мы пытались, но нам не разрешили. Это ещё раз подчёркивает всю ангажированность этих международных организаций», — приводит слова Чен RT.

Напомним, Нильссон, который также является первым вице-президентом УЕФА, объявил о своём решении на встрече с членами профсоюзов в пятницу, 6 октября. Карл-Эрик Нильссон поддержал решение УЕФА разрешить российским сборным U17 участвовать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, что спровоцировало волну критики, а ряд европейских стран объявил о бойкоте матчей с россиянами, включая родную для функционера Швецию.