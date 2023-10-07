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Израильский гимнаст Артём Долгопят завоевал золото в вольных упражнениях на ЧМ-2023

Израильский гимнаст Артём Долгопят завоевал золото в вольных упражнениях на ЧМ-2023
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Олимпийский чемпион 2020 года в вольных упражнениях, израильский гимнаст украинского происхождения Артём Долгопят выиграл вольные упражнения на чемпионате мира – 2023, который проходит в Антверпене (Бельгия).

Для Долгопята это дебютное золото ЧМ. До этого у него были две серебряные медали (с ЧМ в 2017 и 2019 годах).

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира – 2023, отдельные виды. Мужчины. Вольные упражнения

1. Артём Долгопят (Израиль) —14,866 балла.
2. Казуки Минами (Япония) — 14,666.
3. Милад Карими (Казахстан) — 14,600.
4. Карлос Юло (Филиппины) – 14,500.
5. Феликс Дольче (Канада) – 14,400.
6. Гарри Хепворт (Великобритания) – 14,333.

52-й чемпионат мира по спортивной гимнастике продлится до 8 октября.

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