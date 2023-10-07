Гандболистки ЦСКА потерпели первое поражение в сезоне, проиграв «Кубани»

Гандболистки ЦСКА потерпели первое поражение в чемпионате России — 2023/2024. В матче предварительного этапа армейская команда на выезде уступила краснодарской «Кубани» со счётом 31:32.

Самым результативным игроком матча стала Виктория Жилинскайте из «Кубани», забившая 10 мячей. По четыре раза в составе хозяев отличились Яна Савинова и Анастасия Шавман. В составе ЦСКА по пять мячей забили Сара Ристовска и Елена Михайличенко.

В другом матче дня дебютант Суперлиги «Черноморочка» на выезде обыграла «Динамо-Синару» — 30:26.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап

«Кубань» (Краснодар) – ЦСКА (Москва) – 32:31 (14:15).

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Черноморочка» (Новороссийск) — 26:30 (13:16).