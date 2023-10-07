«Енисей-СТМ» под дождём обыграл «Славу» в чемпионате России по регби

В матче чемпионата России по регби в Москве красноярский «Енисей-СТМ» обыграл местную «Славу» со счётом 28:7. Встреча проходила под дождём на тяжелейшем поле, к концу встречи напоминавшем болото.

У «Енисея-СТМ» все четыре реализации на счету Рамиля Гайсина, дубль по попыткам оформил Франсуа Эстерхейзен, по одной попытке у Дениса Симпликевича и Виталия Немцева. В составе «Славы» отличились Герман Годлюк и Морне Юбер.

Для «Енисея-СТМ» это шестая победа в семи матчах. Команда Александра Первухина набрала 31 очко и вышла на первое место в турнирной таблице. «Слава» потерпела пятое поражение.

Регби. Чемпионат России. Суперлига

«Слава» (Москва) – «Енисей-СТМ» (Красноярск) – 7:28 (0:21).

Попытки: Юбер (60) – Симпликевич (13), Немцев (23), Эстерхейзен (39, 70)

Реализации: Годлюк (61) – Гайсин (14, 24, 40, 71)