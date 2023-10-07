Джадд Трамп стал первым финалистом English Open — 2023

Англичанин Джадд Трамп стал первым финалистом рейтингового турнира English Open – 2023, который завершится завтра, 8 октября. Соревнования проходят в английском Брентвуде.

В полуфинале Трамп победил шотландца Джона Хиггинса со счётом 6:5, проигрывая по ходу матча 2:5. В финале Трамп сыграет с победителем китайского дерби Чжан Аньда — Лю Хунъюй.

Отметим, что прошлогодний чемпион турнира — четырёхкратный чемпион мира Марк Селби — не сможет защитить титул. Он потерпел поражение в 1/32 финала English Open – 2023 от соотечественника Мартина О'Доннелла со счётом 2:4.

Завершил выступление на турнире и семикратный чемпион мира Ронни О'Салливан, уступивший в 1/8 финала Чжан Аньда – 2:4.

Напомним, в прошлом сезоне в финале English Open – 2022 Селби одолел бельгийца Люку Бреселя со счётом 9:6.