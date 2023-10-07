«Ростов-Дон» и «Лада» одержали седьмые победы кряду в гандбольной Суперлиге

Гандболистки «Ростов-Дона» и «Лады» одержали седьмые победы на предварительном этапе чемпионата России среди женских команд Суперлиги. «Ростов-Дон» на выезде обыграл звенигородскую «Звезду» со счётом 32:27. В составе ростовской команды по шесть мячей забили Кристина Кожокарь и Юлия Манагарова. А самым результативным игроком матча стала гандболистка «Звезды» Марианна Егорова, на счету которой девять мячей.

«Лада» на своей площадке обыграла «Астраханочку» — 32:28. У тольяттинской команды восемь мячей на счету Алины Кишко. У «Астраханочки» по столько же забили Ирина Шинкарук и Полина Шаркова.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап

«Звезда» (Московская область) – «Ростов-Дон» — 27:32 (14:15).

«Лада» (Тольятти) – «Астраханочка» — 32:28 (13:12).