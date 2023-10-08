Обидчик О'Салливана Чжан Аньда вышел в финал турнира по снукеру English Open — 2023

Китайский снукерист Чжан Аньда вышел в финал рейтингового турнира English Open – 2023, который проходит в английском Брентвуде.

В полуфинале Чжан Аньда обыграл соотечественника Лю Хунъюй со счётом 6:2. За титул Чжан Аньда сыграет 8 октября с англичанином Джаддом Трампом.

Отметим, что прошлогодний чемпион турнира — четырёхкратный чемпион мира Марк Селби — не сможет защитить титул. Он потерпел поражение в 1/32 финала English Open – 2023 от соотечественника Мартина О'Доннелла со счётом 2:4.

Завершил выступление на турнире и семикратный чемпион мира Ронни О'Салливан, уступивший в 1/8 финала Чжан Аньда – 2:4.

Напомним, в прошлом сезоне в финале English Open – 2022 Селби одолел бельгийца Люку Бреселя со счётом 9:6.