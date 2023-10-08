Родионенко: от успеха СВО зависит допуск России до турниров. Эти организации признают силу

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко рассказал, что может помочь российским спортсменам получить допуск до участия в международных соревнованиях.

«Дела решаются не на спортивных полях, а, скорее, на военных. От наших успехов там зависит успех здесь. Я думаю, что все эти организации признают только одно – силу», — приводит слова Родионенко «РИА Новости Спорт».

Напомним, российские спортсмены и команды были отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Ранее, 7 октября, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, выступая на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), заявил, что рекомендуемые МОК условия для участия российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов в данный момент «не подлежат обсуждению».