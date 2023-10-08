Чемпион России 2023 в классе J70 — команда «ArtTube» Валерии Коваленко

Сумасшедшая борьба все три дня регаты и состав команд, пожалуй, самый сильный за всё время проведения чемпионатов, первая десятка команд претендовала на выигрыш, но погода и удача распорядилась по-своему и, конечно, сказались слаженность и профессионализм экипажей.

Первый день с ветром восемь-десять узлов и температурой воздуха в девять градусов, второй день температура упала до пяти, лил проливной дождь, и гонки проходили при ветре в 10-12 узлов, и третий, адреналиновый, день с 25 узлами ветра, на порывах доходившего до 30 узлов, с теми же пятью градусами выше нуля.

Очень сложная погода и бескомпромиссная борьба выявили сильнейших. В первый и второй день прошло по четыре гонки, и сегодня, в финальный день, спортсмены взяли только один старт. После этого гоночный комитет принял решение прекратить регату из-за очень сильного ветра и опасности повредить матчасть и нанести травмы гонщикам.

Супер развязка со снопами воды из-под носа каждой финишировавшей лодки привезли команду «ArtTube» Валерии Коваленко к победе в чемпионате, всего на одно очко от лидеров отстала команда «Bars Sailing Team» Карена Степановна. Третье место в борьбе с «Матрёшками» из Екатеринбурга, «Pavetra» из Москвы, «ZIDart Sailing Team» из Сербии и «Ахматом» из Грозного завоевала команда «ПИРогово» Александра Ежкова из Московской области.

Поздравляем победителей чемпионата!

Чемпионат проходил в яхт-клубе «ПИРогово» Московской области с 5 по 8 октября на акватории Клязьминского водохранилища. Проводящими организациями выступали компания «PROyachting», яхт-клуб «ПИРогово», Ассоциация владельцев яхт J/70 РУС и Всероссийская федерация парусного спорта.

В чемпионате принимали участие 22 сильнейшие команды класса J/70 со всей России. Среди участников — чемпион 2022 года команда «RussoTrans», двукратный чемпион страны команда «Ахмат», чемпион России 2018 года команда «ArtTube» и серебряный призёр прошлогоднего чемпионата команда «Eyed Mushrooms». Участники национального чемпионата имеют возможность получить или повысить спортивный разряд, выполнив соответствующие нормы, установленные Минспорта.