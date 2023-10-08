Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпион России 2023 в классе J70 — команда «ArtTube» Валерии Коваленко

Чемпион России 2023 в классе J70 — команда «ArtTube» Валерии Коваленко
Комментарии

Сумасшедшая борьба все три дня регаты и состав команд, пожалуй, самый сильный за всё время проведения чемпионатов, первая десятка команд претендовала на выигрыш, но погода и удача распорядилась по-своему и, конечно, сказались слаженность и профессионализм экипажей.

Первый день с ветром восемь-десять узлов и температурой воздуха в девять градусов, второй день температура упала до пяти, лил проливной дождь, и гонки проходили при ветре в 10-12 узлов, и третий, адреналиновый, день с 25 узлами ветра, на порывах доходившего до 30 узлов, с теми же пятью градусами выше нуля.

Очень сложная погода и бескомпромиссная борьба выявили сильнейших. В первый и второй день прошло по четыре гонки, и сегодня, в финальный день, спортсмены взяли только один старт. После этого гоночный комитет принял решение прекратить регату из-за очень сильного ветра и опасности повредить матчасть и нанести травмы гонщикам.

Супер развязка со снопами воды из-под носа каждой финишировавшей лодки привезли команду «ArtTube» Валерии Коваленко к победе в чемпионате, всего на одно очко от лидеров отстала команда «Bars Sailing Team» Карена Степановна. Третье место в борьбе с «Матрёшками» из Екатеринбурга, «Pavetra» из Москвы, «ZIDart Sailing Team» из Сербии и «Ахматом» из Грозного завоевала команда «ПИРогово» Александра Ежкова из Московской области.

Поздравляем победителей чемпионата!

Чемпионат проходил в яхт-клубе «ПИРогово» Московской области с 5 по 8 октября на акватории Клязьминского водохранилища. Проводящими организациями выступали компания «PROyachting», яхт-клуб «ПИРогово», Ассоциация владельцев яхт J/70 РУС и Всероссийская федерация парусного спорта.

В чемпионате принимали участие 22 сильнейшие команды класса J/70 со всей России. Среди участников — чемпион 2022 года команда «RussoTrans», двукратный чемпион страны команда «Ахмат», чемпион России 2018 года команда «ArtTube» и серебряный призёр прошлогоднего чемпионата команда «Eyed Mushrooms». Участники национального чемпионата имеют возможность получить или повысить спортивный разряд, выполнив соответствующие нормы, установленные Минспорта.

Материалы по теме
Россия заменит Олимпиаду серией международных турниров. Как не запутаться в новых Играх?
Россия заменит Олимпиаду серией международных турниров. Как не запутаться в новых Играх?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android