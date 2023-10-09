Степан Киселёв стал первым россиянином в World Marathon Majors с 2015 года

Двукратный чемпион России марафонец Степан Киселёв принял участие в Чикагском марафоне, входящем в элитную серию забегов World Marathon Majors. Это первый факт участия российского спортсмена в мероприятиях серии начиная с 2015 года.

Примечательно, что 36-летний Киселёв смог заявиться на марафон как представитель России, что указано в официальной заявке. При этом Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) начиная с марта 2022 года выступает против допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям с указанием их национальной принадлежности.

Сам Киселёв, являющийся членом американского бегового клуба Second City Track Club, прокомментировал ситуацию с его участием в марафоне. «Я не чувствовал к себе какого-то не такого отношения, здесь свой мир, и на то, что происходит за океаном, люди не обращают особо внимания. Если бы я в элитную группу заявлялся, то тогда, конечно, могли бы возникнуть какие-то вопросы. Но я стартовал за элитой, хотя ушли на дистанцию мы одновременно. Выступал по слоту, который был предоставлен моему американскому клубу организаторами Чикагского марафона, но приехал сюда за свои деньги», — цитирует Киселёва ТАСС.