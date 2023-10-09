Владислав Артемьев — о Суперфинале ЧР по шахматам: основные партии ещё впереди

Гроссмейстер Владислав Артемьев упрочил лидерство в Суперфинале чемпионата России по шахматам, обыграв чёрными Артёма Тимофеева. После победы Артемьев пообщался с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

— Вчера вы были в жёстком цейтноте ближе к 40-му ходу. Было действительно тяжело или, как предположил Сергей Шипов, вы ради интереса решили усложнить задачу?

— На самом деле партия была сложная. Начиная с дебюта, была упорная борьба. После дебюта позиция была равная, но мне постепенно удалось нащупать хорошие пути и переиграть соперника. Но найти выигрышный план было не так просто. Я чувствовал, что у меня отличные шансы на победу, но всё упиралось в конкретику. Нужно было грамотно оценить ресурсы соперника. По моим ощущениям, я контролировал ситуацию, хотя, может, какие-то шансы у Артёма на ничью и были. Так или иначе, я всё время давил. Весь вопрос заключался лишь в том, будет это победа или ничья.

— Для вас это уже шестая победа подряд на текущем турнире. Как оцените своё выступление после семи туров?

— На данный момент всё складывается замечательно. До старта турнира о большем и мечтать нельзя было. Всё-таки это чемпионат России, состав игроков достаточно сильный. До турнира я, конечно, был одним из фаворитов. Пока я доволен, но все основные партии ещё впереди. Буду бороться дальше!