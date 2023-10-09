Гроссмейстер Артемьев высказался об участии Лагно и Горячкиной в мужском турнире

Триумфатор командного чемпионата мира по шахматам — 2019 в составе сборной России, чемпион Европы по блицу (2018) и по классическим шахматам (2019) гроссмейстер Владислав Артемьев прокомментировал участие Екатерины Лагно и Александры Горячкиной в мужском турнире.

«Лично для меня решение включить двух шахматисток в мужской турнир было неожиданным. Но я знаком много лет и с Екатериной, и с Александрой, хорошо к ним отношусь, поэтому не вижу ничего плохого в их участии. Они обе титулованные спортсменки. В какой-то степени они украшают этот турнир, добавляют изюминки (улыбается). К тому же Александра блестяще выступает. Конечно, сегодня она проиграла, но, так или иначе, она очень хорошо играет и показывает высокий уровень. Екатерина тоже в некоторых партиях показывает неплохой уровень, но Александра пока держится увереннее. Посмотрим, как дальше будет.

Я пока играл только с Екатериной. У нас была достаточно сложная партия, хотя моя соперница на выходе после дебюта, как мне казалось, зевнула. Но после партии мы обсудили, Екатерина сказала, что пожертвовала эту пешку. В целом была интересная и любопытная партия. Будет что вспомнить.

Могу ли по своему опыту сказать, что стиль игры у женщин и мужчин разный? На высоком уровне разница присутствует. Мужчины, как правило, более выносливы и более профессионально настроены. У девушек всё-таки есть множество других увлечений, мужчины в меньшей степени этому привержены. Но ведущие шахматистки могут конкурировать с мужчинами, правда, не на топ-уровне. Скажем, Александре Горячкиной будет очень сложно конкурировать с чемпионом мира среди мужчин. Тем не менее у неё высокий уровень, если брать открытый российский рейтинг, думаю, она в топ-20 точно входит. В общем, со всеми интересно, со всеми сложно играть», — сказал Артемьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.