Тренер раскрыл самое эффективное упражнение для ягодичных мышц

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Тренер Джейк ван Хофф в беседе с Women's Health назвал самое эффективное упражнение для ягодичных мышц. Речь идёт о румынской становой тяге с гантелями.

При правильном выполнении это упражнение представляет собой феноменальное движение ягодиц, оно очень хорошо прорабатывает подколенные сухожилия и развивает фантастическую общую силу.

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Исходное положение — ноги на ширине плеч в слегка согнутых коленях, руки вдоль тела. Удерживая позвоночник в нейтральном положении и сжимая лопатки, нужно наклоняться вперёд так, чтобы опустить гантели на уровень голеней.

Бёдра при этом нужно отводить назад. Сохраняя нейтральное положение позвоночника, перенесите вес на пятки и полностью выпрямитесь в бёдрах и коленях, сжимайте при этом ягодичные мышцы.

Румынская становая тяга с гантелями укрепляет не только ягодицы, но и мышцы спины.