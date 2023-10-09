«А где же будущее российских шахмат?» Сергей Шипов — о Суперфинале чемпионата России

Известный шахматный эксперт и комментатор Сергей Шипов высказался о текущих результатах Суперфинала чемпионата России.

«Особых сенсаций я не вижу. Всё идёт так, как и предполагалось. Артемьев – однозначно номер один. Видимо, настало его время. Пора ему показывать свой потенциал. Владик играет божественно, явно выделяется на фоне остальных.

Конечно, очень радует Александра Горячкина. Она играет бесконечно надёжно, дай бог до конца турнира додержаться: Александра может спокойно в тройке оказаться. При этом разочаровывают наши молодые шахматисты: Есипенко, Мурзин – выступают очень блёкло. Возникает вопрос: а где же будущее российских шахмат? Пока мы ищем его под микроскопом и всё печально», — сказал Шилов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.