«Это дискредитация титула чемпиона мира». Шипов — о нежелании Дин Лижэня играть в турнирах

Известный шахматный эксперт и комментатор Сергей Шипов высказался о ситуации с китайским гроссмейстером Дин Лижэнем.

«Чемпион должен быть играющим шахматистом. Чемпион должен нести свой венец, свою шапку Мономаха. Если он этого не делает, то чемпионство становится эфемерным, учитывая, что Магнус Карлсен не просто остаётся сильнейшим шахматистом, но и постоянно доказывает это: недавно выиграл Кубок мира, в клубном чемпионате Европы привёл свою команду к победе. Реальным чемпионом остаётся Магнус. Все это прекрасно понимают. То, что Дин Лижэнь вообще не играет в турнирах, это дискредитация титула. Появляются вопросы к китайским товарищам: а что происходит?

Я понимаю, что Дин Лижэнь очень покладистый, дисциплинированный и скромный парень. У него нет стержня. Он слушает своих руководителей. Как говорит партия правительства, он так и делает. Я не понимаю логики, честно говоря, ведь всё это только в минус шахматисту идёт. Нет, если Дин серьёзно болен, у него какие-то проблемы, из-за которых он не может играть в шахматы, это ставит всё на свои места. Но никто об этом не говорит, никто об этом не знает. В условиях такой таинственности пока всё выглядит странно», — сказал Шипов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.