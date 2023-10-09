«Раковая опухоль для шахмат. И непонятно, как с ней бороться». Сергей Шипов – о читерстве

Известный шахматный эксперт и комментатор Сергей Шипов высказался о подозрениях в нечестной игре американца Ханса Нимана на шахматной онлайн-платформе Chess.com.

«В борьбе адвокатов Ханс Ниманн одержал убедительнейшую победу. Магнус Карлсен, Chess.com и все остальные, кто обвинял Ханса, проиграли. Боюсь, что этот прецедент создаст негативные последствия в будущем. Думаю, что количество мошенников, людей, которые то тут, то там пользуются подсказками, будет возрастать.

Сейчас все шахматисты, включая Карлсена и других больших людей, знают, что надо закрыть рот на замок, ни на что не обращать внимание. В общем, терпите и живите, как хотите. Это очень неприятная ситуация. Но при этом я понимаю юридическую сторону дела. Не пойман – не вор. Это создаёт реальную вольницу. Даже в реальной жизни, когда приходят судьи и смотрят, не так-то сложно обеспечить условия, настроить аппаратуру, чтобы получать подсказки. А что происходит в интернете, где проходит большое количество турниров и разыгрывается большое количество призов, представить страшно! Очевидно, что там читеров немало. Для шахмат читерство – это раковая опухоль, и пока непонятно, как с ней бороться», — сказал Шипов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.