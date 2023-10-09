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Спортивный тренер рассказала о действенных упражнениях для подростков с ожирением

Спортивный тренер рассказала о действенных упражнениях для подростков с ожирением
Действенные упражнения для подростков с ожирением
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Избыточный вес увеличивает риск развития серьёзных заболеваний. Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина рассказала о действенных упражнениях для подростков, страдающих ожирением.

Составляя программу тренировок, нужно предусмотреть нагрузку на все группы мышц, в том числе силовые и кардиоупражнения. В борьбе с лишним весом подросткам подойдут отжимания, приседания и выпады.

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По словам эксперта, сначала молодым людям нужно привыкнуть к нагрузке и работать со свободными весами.

В течение пяти тренировок нужно набирать мышечную массу. Проводятся силовые тренировки, делаем приседания, выпады, используем небольшие гантели от двух до пяти килограмм, в основном работаем с собственным весом. Различный жим, тяги. Делаем всё, чтобы появились мышцы.

После этого, говорит Мария Волынкина, нужно перейти в режим кардионагрузки: можно бегать или кататься на велосипеде.

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