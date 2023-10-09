Суд отклонил апелляцию по делу экс-главы РУСАДА

Апелляция Российского антидопингового агентства на решение Арбитражного суда Москвы по иску о взыскании убытков с бывшего исполняющего обязанности главы организации Михаила Буханова в размере около 11,6 млн рублей была отклонена Девятым арбитражным апелляционным судом Москвы.

Исковое заявление РУСАДА было принято судом 6 февраля 2023 года, 13 июля иск был отклонён, апелляционная жалоба была направлена к рассмотрению 18 августа. «Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в карточке дела, опубликованной в картотеке арбитражных дел.

Напомним, после ухода Юрия Гануса с поста генерального директора Михаил Буханов исполнял обязанности главы РУСАДА с августа 2020 до 1 декабря 2021 года. С 4 декабря 2021 года генеральным директором РУСАДА является Вероника Логинова.