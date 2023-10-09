Шестая международная конференция MARSPO состоится 15-16 ноября в Москве

Конференция MARSPO проходит с 2016 года и за это время укрепилась в статусе одного из главных деловых событий в области спортивного маркетинга и менеджмента с участием ключевых игроков рынка. Ежегодно в конференции принимают участие более 600 делегатов из более чем 15 стран!
На площадке встретятся ключевые участники профессионального сообщества спортивного маркетинга России:
• организаторы событий и турниров
• представители спортивных лиг, федераций и клубов
• руководители крупнейших российских компаний и агентств
• букмекерские компании
• представители спортивных сооружений, стадионов и арен
Темы обсуждений:
• создание новых спортивных медиапродуктов
• коллаборации традиционных видов спорта и киберспорта
• параллельный импорт и импортозамещение
• цифровые инструменты работы с болельщиками
• эффективные способы продвижения спортивных клубов и многое другое.
В рамках конференции MARSPO пройдет ЭКСПО – отличная возможность рассказать о своем продукте целевой аудитории, продемонстрировать его преимущества и обсудить условия сотрудничества.