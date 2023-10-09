Шестая международная конференция MARSPO состоится 15-16 ноября в Москве

Конференция MARSPO проходит с 2016 года и за это время укрепилась в статусе одного из главных деловых событий в области спортивного маркетинга и менеджмента с участием ключевых игроков рынка. Ежегодно в конференции принимают участие более 600 делегатов из более чем 15 стран!

На площадке встретятся ключевые участники профессионального сообщества спортивного маркетинга России:

• организаторы событий и турниров

• представители спортивных лиг, федераций и клубов

• руководители крупнейших российских компаний и агентств

• букмекерские компании

• представители спортивных сооружений, стадионов и арен

Темы обсуждений:

• создание новых спортивных медиапродуктов

• коллаборации традиционных видов спорта и киберспорта

• параллельный импорт и импортозамещение

• цифровые инструменты работы с болельщиками

• эффективные способы продвижения спортивных клубов и многое другое.

В рамках конференции MARSPO пройдет ЭКСПО – отличная возможность рассказать о своем продукте целевой аудитории, продемонстрировать его преимущества и обсудить условия сотрудничества.

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