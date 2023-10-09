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Матыцин прокомментировал допуск россиян к участию в Паралимпийских играз 2024 года

Матыцин прокомментировал допуск россиян к участию в Паралимпийских играз 2024 года
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что решение о допуске российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх 2024 года принято в том числе благодаря системной работе Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Затронули тему участия российских спортсменов в Паралимпийских играх – 2024. Благодаря системной работе ПКР на генеральной ассамблее принято единственно верное решение о допуске наших спортсменов до международных соревнований.

Это говорит о том, что у нас есть не только международный авторитет, но и ведутся работы внутри России: создание таких центров, доступной среды для всех категорий наших граждан, которые оказались в тяжёлом положении, получили ранения в зоне СВО. ПКР ведет очень хорошую системную работу совместно с госфондом «Защитники Отечества», – приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

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