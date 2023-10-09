Ронни О'Салливан с уверенной победы стартовал на рейтинговом турнире в Ухане

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан с уверенной победы стартовал на рейтинговом турнире Wuhan Open – 2023, который проходит в Ухане (Китай).

На старте соревнований легенда снукера О'Салливан со счётом 5:1 обыграл ветерана Кена Доэрти.

Общий призовой фонд турнира в Ухане составил £ 700 тыс., из которых победитель получит £ 140 тыс. Согласно регламенту, все матчи вплоть до четвертьфинала включительно будут проводиться до пяти побед, полуфиналы – до шести, а финал – до девяти. Стоит отметить, что эти соревнования стали первыми с 2019 года, которые проводятся в материковой части Китая.

Ранее с турнира в Ухане по разным причинам снялись такие топовые снукеристы, как Люка Бресель, Марк Уильямс, Грэм Дотт и Дэвид Гилберт.