Руслан Захаров — о решении ISU: со стула не упал, всё ожидаемо

Олимпийский чемпион в шорт-треке, серебряный призёр Олимпийских игр в конькобежном спорте Руслан Захаров прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить санкции против российских и белорусских спортсменов.

«Надеюсь, они обсудили более важные вещи. Это те люди, которым мы должны доверять. Если не доверять совету ISU, то вообще кому стоит доверять? Понятно, что этот сезон с вероятностью 99,9% будет как предыдущий, мы были к этому морально готовы. Вот если бы вы у меня спросили: «Руслан, вас тут до Кубка мира допустили» – я бы точно со стула упал. А вот теперь не упал, всё ожидаемо», – приводит слова Захарова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 9 октября, стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение #2469 об отстранении российских и белорусских спортсменов (фигурное катание/конькобежный спорт). Санкции были введены 1 марта 2022 года, а 11 июня 2023 года это решение пересматривалось советом ISU, но осталось в силе.