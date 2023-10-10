«Локомотив» из Пензы одолел «Динамо» на выезде и закрепился на 4-м месте ЧР по регби

Пензенский «Локомотив» на выезде в напряжённом поединке обыграл московское «Динамо» в рамках восьмого тура PARI Чемпионата России по регби. Встреча завершилась со счётом 19:11 в пользу «Локомотива».

Отметим, что эта победа стала для «Локомотива» четвёртой в этом сезоне, пензенский клуб закрепился на четвёртой строчки турнирной таблицы, «Динамо» же идёт пятым. Лидером чемпионата России после восьми туров является «Енисей-СТМ».

Регби. Чемпионат России по регби, 8-й тур

«Динамо» – «Локомотив» – 11:19 (8:19)

Попытки: Погодаев (39) – Башев (9), Киреев (25), Рушан Ягудин (30);

Реализации: нет – Сухин (25, 31);

Штрафные: Сергей Козлов (21, 46) – нет;

Желтые карточки: Даниил Шарабуркин (67) – Рушан Ягудин (38).