«Локомотив» из Пензы одолел «Динамо» на выезде и закрепился на 4-м месте ЧР по регби
Пензенский «Локомотив» на выезде в напряжённом поединке обыграл московское «Динамо» в рамках восьмого тура PARI Чемпионата России по регби. Встреча завершилась со счётом 19:11 в пользу «Локомотива».
Отметим, что эта победа стала для «Локомотива» четвёртой в этом сезоне, пензенский клуб закрепился на четвёртой строчки турнирной таблицы, «Динамо» же идёт пятым. Лидером чемпионата России после восьми туров является «Енисей-СТМ».
Регби. Чемпионат России по регби, 8-й тур
«Динамо» – «Локомотив» – 11:19 (8:19)
Попытки: Погодаев (39) – Башев (9), Киреев (25), Рушан Ягудин (30);
Реализации: нет – Сухин (25, 31);
Штрафные: Сергей Козлов (21, 46) – нет;
Желтые карточки: Даниил Шарабуркин (67) – Рушан Ягудин (38).
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