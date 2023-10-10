Физиолог назвала 3 вида упражнений, которые улучшают здоровье сердца

Физическая активность помогает укрепить сердечную мышцу, предотвращает повреждение артерий из-за высокого уровня холестерина, сахара в крови и высокого кровяного давления. Доктор медицинских наук, физиолог Университета Джонса Хопкинса Керри Дж. Стюарт рассказала о трёх самых эффективных упражнениях для здоровья сердца.

Аэробные упражнения: быстрая ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде, игра в теннис и прыжки со скакалкой. Они улучшают кровообращение, что приводит к снижению артериального давления и частоты сердечных сокращений, помогают контролировать уровень сахара в крови.

Тренировка с отягощениями: отжимания, приседания и подтягивания, на силовых тренажёрах, со свободными весами (гирями, гантелями, штангой). Сочетание аэробных упражнений и тренировок с отягощениями помогает повысить уровень «хорошего» холестерина ЛПВП и снизить уровень «плохого», что положительно влияет на функцию сердца.

Растяжка: упражнения на гибкость, такие как растяжка, не способствуют здоровью сердца напрямую, они полезны для опорно-двигательного аппарата.

Если у вас хороший скелетно-мышечный фундамент, это позволит вам выполнять упражнения, которые помогут вашему сердцу.