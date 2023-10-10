Чемпионат России по сноуборду в 2024 году пройдёт на Камчатке

Пресс-служба правительства Камчатского края объявила о проведении чемпионата России по сноуборду 2024 года на территории региона. Соревнования пройдут 16 и 17 марта 2024 года на трассах горнолыжного комплекса «Морозная». По сообщению властей региона, на турнире ожидается около 100 сноубордистов.

«В 2023 году в чемпионате России по сноуборду принимали участие спортсмены из 12 субъектов РФ, надеемся, что у нас в 2024 году их будет не меньше. Ожидаем около 100 участников. Сноуборд — популярный вид спорта на Камчатке, и проведение соревнований такого уровня с участием сильнейших спортсменов России может дать дополнительный толчок в развитии региона», — заявил министр спорта Камчатского края Константин Хмелевский.

Напомним, чемпионат России по сноуборду 2023 года проходил в Южно-Сахалинске.