Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат России по сноуборду в 2024 году пройдёт на Камчатке

Чемпионат России по сноуборду в 2024 году пройдёт на Камчатке
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба правительства Камчатского края объявила о проведении чемпионата России по сноуборду 2024 года на территории региона. Соревнования пройдут 16 и 17 марта 2024 года на трассах горнолыжного комплекса «Морозная». По сообщению властей региона, на турнире ожидается около 100 сноубордистов.

«В 2023 году в чемпионате России по сноуборду принимали участие спортсмены из 12 субъектов РФ, надеемся, что у нас в 2024 году их будет не меньше. Ожидаем около 100 участников. Сноуборд — популярный вид спорта на Камчатке, и проведение соревнований такого уровня с участием сильнейших спортсменов России может дать дополнительный толчок в развитии региона», — заявил министр спорта Камчатского края Константин Хмелевский.

Напомним, чемпионат России по сноуборду 2023 года проходил в Южно-Сахалинске.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android