Сборная России отказалась от участия во Всемирных играх боевых искусств без флага и гимна

Российский союз боевых искусств (РСБИ) заявил об отказе от участия в III Всемирных играх боевых искусств, которые пройдут в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 20 октября 2023 года.

«Мы не будем участвовать во Всемирных играх боевых искусств. Мы отправляли запрос на участие под нашим флагом и гимном, но наша заявка осталась без ответа», — цитирует заявление пресс-службы РСБИ издание «Советский Спорт».

Напомним, Всемирные игры боевых искусств пройдут третий раз в истории после длительного десятилетнего перерыва. В программе соревнований такие виды спорта, как бокс, дзюдо, самбо, фехтование и другие. I Всемирные игры боевых искусств прошли в 2010 году в столице Китая Пекине, вторые — в 2013-м в Санкт-Петербурге.