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Министр спорта РФ попросил поддержать национальный проект «Спорт в России»

Министр спорта РФ попросил поддержать национальный проект «Спорт в России»
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин обратился в комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту для поддержки создания нацпроекта «Спорт в России». Об этом стало известно в ходе заседания комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

«Нами подготовлены предложения, уже поддержаны заместителем председателя правительства Дмитрием Николаевичем Чернышенко и представлены в Минэкономразвития, от которого тоже положительная оценка есть по реализации госпрограммы и инициированию отдельного национального проекта «Спорт в России» на период 2025-2030 годов. Хотел бы попросить поддержки этого проекта», — цитирует слова Матыцина ТАСС.

Напомним, постановление с рекомендацией о создании национального проекта было принято в июле 2023 года. Проект рассчитан на период с 2025 по 2030 год.

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