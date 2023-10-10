Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Депутаты Госдумы закрепили в законе понятия любительского спорта и любительских лиг

Депутаты Госдумы закрепили в законе понятия любительского спорта и любительских лиг
Аудио-версия:
Комментарии

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, представленный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрием Свищёвым. Документ добавляет новые положения, касающиеся определения любительского спорта и любительских спортивных лиг, в закон «О физической культуре и спорте».

Законопроект трактует любительский спорт как часть массового спорта, направленную на физическую подготовку граждан и их дальнейшее участие в спортивных соревнованиях. При этом особо оговаривается некоммерческий характер любительского спорта: участие в соревнованиях не должно быть направлено на получение систематического дохода и не должно являться трудовой функцией участвующих в них спортсменов. Организация и проведение таких соревнований осуществляются любительскими спортивными лигами, которые также являются некоммерческими организациями.

Также в законопроекте подробно оговорены особенности взаимодействия любительских спортивных лиг с общероссийскими и региональными спортивными федерациями по соответствующим видам спорта.

Материалы по теме
Западные кары нам больше не страшны? Олимпийский комитет России взбунтовался против МОК
Западные кары нам больше не страшны? Олимпийский комитет России взбунтовался против МОК
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android