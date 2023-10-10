Депутаты Госдумы закрепили в законе понятия любительского спорта и любительских лиг

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, представленный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрием Свищёвым. Документ добавляет новые положения, касающиеся определения любительского спорта и любительских спортивных лиг, в закон «О физической культуре и спорте».

Законопроект трактует любительский спорт как часть массового спорта, направленную на физическую подготовку граждан и их дальнейшее участие в спортивных соревнованиях. При этом особо оговаривается некоммерческий характер любительского спорта: участие в соревнованиях не должно быть направлено на получение систематического дохода и не должно являться трудовой функцией участвующих в них спортсменов. Организация и проведение таких соревнований осуществляются любительскими спортивными лигами, которые также являются некоммерческими организациями.

Также в законопроекте подробно оговорены особенности взаимодействия любительских спортивных лиг с общероссийскими и региональными спортивными федерациями по соответствующим видам спорта.