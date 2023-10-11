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Андрейкин рассказал, как на сборах крупно обыгрывал Непомнящего в FIFA

Андрейкин рассказал, как на сборах крупно обыгрывал Непомнящего в FIFA
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Российский гроссмейстер Дмитрий Андрейкин рассказал, как обыгрывал в FIFA соотечественника Яна Непомнящего, которого принято считать киберспортсменом среди шахматистов.

«Непомнящий известен как киберспортсмен? Да, это правда. Ян в «Доту» мощен. Хотя в другие игры абсолютно нет. С Яном мы играли в FIFA ещё какую-то древнюю. При том что возил с собой приставку, он в эту FIFA играл довольно много, а я играл только на компьютере в Pro Evolution Soccer. И мы с ним зарубились как-то на сборах по тысяче рублей за матч со ставочкой, и я его очень крупно, помню, выносил. Похвастаюсь немножко. Ну как крупно… За вечер плюс восемь тысяч где-то у меня выходило. Так что Ян киберспортсмен, скорее, в «Доту» только», — сказал Андрейкин в программе «Титульный вторник» на YouTube-канале Fair Chess.

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