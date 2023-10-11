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ВФЛА предупредила о попытках мошенничества от имени руководства организации

ВФЛА предупредила о попытках мошенничества от имени руководства организации
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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) предупредила о попытках мошенничества от имени руководства организации.

«Участились случаи неустановленного мошенничества. Спортсмены и сотрудники ВФЛА получают сообщения в мессенджерах и письма от имени руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики о выдаче информации неким сотрудникам, которые должны вам позвонить.

Руководство ВФЛА предупреждает, что таких сообщений и писем никому не отправляет. Данные сообщения рассылаются неизвестными лицами и носят мошеннический характер.

Если вам пришло такое сообщение, то не делайте ничего из того, о чём вас просят мошенники, сделайте скриншот переписки или запишите номер телефона и обязательно обратитесь в правоохранительные органы», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ВФЛА.

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