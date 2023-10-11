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World Athletics не сократила число россиян в пуле допинг-тестирования

World Athletics не сократила число россиян в пуле допинг-тестирования
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не сократила число россиян, включённых в международный пул тестирования на четвёртый квартал 2023 года, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ассоциации.

Как и в прошлом квартале, число российских спортсменов, обязанных оповещать о своём местоположении через систему контроля ADAMS и соблюдать международные стандарты ВАДА, равно 16.

К числу таких спортсменов относятся Илья Иванюк, Мария Ласицкене, Данил Лысенко (все — прыжки в высоту), Полина Кнороз, Анжелика Сидорова (обе — прыжки с шестом), Илья Шкуренёв (многоборье), Василий Мизинов, Антон Курбатов, Маргарита Никифорова, Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, Елена Лашманова, Эльвира Хасанова, Клавдия Афанасьева (все — спортивная ходьба), Валерий Пронкин и Андрей Романов (оба — метание молота).

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