Игрок в настольный теннис дисквалифицирован за употребление алкоголя

Теннисист Василий Филатов решением спортивно-дисциплинарной комиссии Федерации настольного тенниса России (ФНТР) отстранён от соревнований на полгода за употребление алкоголя во время соревнований. Об этом сообщает ТАСС.

Во время матча командного Кубка России по теннису между командами Владимирской области и Санкт-Петербурга Филатов, представляющий Владимирскую область, находясь на командной скамейке, употребил алкогольный напиток. Главный судья соревнований, узнав об инциденте, отстранил спортсмена до конца турнира. После рассмотрения нарушения спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России вынесла решение о дисквалификации Филатова с 3 октября 2023 года по 2 апреля 2024 года. Также на спортсмена наложена условная дисквалификация с 3 апреля по 2 октября 2024 года.

Командный Кубок России по настольному теннису проходил с 22 по 26 сентября в Сочи.