Марк Уолберг объяснил логику пресловутых тренировок в 4 утра

Марк Уолберг предпочитает тренироваться ранним утром. Актёр рассказал о своём распорядке дня и почему встаёт так рано.

В 2018 году Марк Уолберг поделился в социальных сетях своим плотным графиком. Он встаёт в 2:30 ночи, а его первая тренировка начинается в 4 часа утра.

В беседе с Men's Health актёр объяснил, что 4 часа утра — это скорее состояние души, чем буквальное время тренировок. У разных людей «4 часа утра» могут быть и в 8 часов утра, и в 4 часа вечера. Главное: готовность к физической активности и свободное время для достижения поставленных целей.

Иногда я работаю по ночам, у меня ночной график. Я просто сплю восемь часов, встаю и делаю всё, что нужно, чтобы быть лучшей версией себя, прежде чем будить детей.

По словам актёра, чтобы привести себя в форму, не обязательно заводить будильник до рассвета. Совет Уолберга для тех, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, прост:

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