Капитан «Спартака» Баженов высказался об отсутствии России на ЧМ-2024 по пляжному футболу

Капитан пляжного футбольного клуба «Спартак» (Москва) Павел Баженов высказался об отсутствии сборной России на предстоящем чемпионате мира — 2024 по пляжному футболу.

«Отмена России в спорте началась давно. Непонятно сейчас решение со стороны Украины. Потому что в 2022 году мы с ними играли в мини-футбол. Они не отказывались. В 2019 году на квалификацию чемпионата мира в Москву они почему-то не приехали. Сейчас из-за белорусов они опять отказываются.

Век спортсмена очень короткий. Когда за спортсмена решают руководители, которые к спорту имеют минимальное отношение — это грустно. Теряется спортивный принцип», — передаёт слова Баженова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Напомним, чемпионат мира — 2024 по пляжному футболу пройдёт с 15 по 25 февраля в Дубае (ОАЭ).