«Как так вообще?» Глава ЦСКА — об отсутствии России на ЧМ-2024 по пляжному футболу

Президент пляжного футбольного клуба ЦСКА (Москва) Денис Верховский прокомментировал отсутствие российской команды на предстоящем чемпионате мира — 2024 по пляжному футболу. Напомним, сборная Российского футбольного союза является действующим победителем турнира.

«Крамольная мысль о том, что на чемпионате мира по пляжному футболу не будет действующего чемпиона, конечно, присутствует. Как так вообще? Это очень личное и субъективное мнение. ФИФА и УЕФА глупцы? Наверное, это их путь. Пусть сами думают, нужен ли им чемпион мира или нет», — передаёт слова Верховского корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Сборная Российского футбольного союза одержала победу на мировом первенстве, которое прошло в 2021 году в Москве.